Çin'den Afrika Birliğinin G20 Üyeliğine Destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde Afrika Birliğinin gruba üyeliğini desteklediklerini açıkladı.

Şi, Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ekonomik küreselleşmenin zorluklarla karşılaştığını ve dünyanın durgunluk riskiyle karşı karşıya bulunduğu, bunun yükünü en fazla gelişmekte olan ülkelerin çekeceğini belirterek, kalkınma sorununa odaklanmanın zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin Afrika Birliğinin G20'ye katılmasını desteklediğini ifade ederek, gelişmekte olan ülkeler için borç azaltma ve erteleme politikalarının desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Şi, Çin'in G20'nin Borç Ödeme Erteleme Girişimi (DSSI) kapsamında en büyük miktarda borcu erteleyen ülke olduğunu ve gelişmekte olan ülkelere zor dönemde destekte bulunduğunu ifade etti.

- Gıda ve enerji güvenliği

Gıda ve enerji güvenliğinin küresel kalkınma açısından en acil sorun haline geldiğine dikkati çeken Şi, sorunun üretim veya talepten değil, tedarik zincirlerindeki ve uluslararası iş birliğindeki aksaklıklardan kaynaklandığı görüşünü dile getirdi.

Şi, sorunun çözümünün, ham madde alanında küresel iş birliğini, piyasa düzenlenmelerini ve denetimini geliştirmek, tedarik zincirlerindeki tıkanıklığı açacak ve fiyat istikrarını sağlayacak açık ve sürdürülebilir bir ham madde piyasası oluşturmak olduğunu vurguladı.

Gıda ve enerji meselelerinin siyasileştirilmesine, ülkeler arasında silah olarak kullanılmasına karşı olduklarını kaydeden Şi, tek taraflı yaptırımların ve bilim ile teknoloji alanında iş birliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Soğuk Savaş mantığının vakti geçti"

Bugünün dünyasında ideolojik çizgilere dayalı karşıtlıkların, bloklar arası cepheleşmeyi ve grup politikalarını teşvik eden girişimlerin işlevinin kalmadığını, bunun küresel kalkınmaya ve insani gelişmeye zarar vereceğini vurgulayan Şi, "İnsan uygarlığı çoktan 21. yüzyıla girmişken Soğuk Savaş mantığının vakti geçti" diye konuştu.

Şi, ülkelerin, "yüksek duvarlı küçük bahçeler" inşa eden, kapalı ve imtiyazlı ortaklıklar kuran, komşusuna zarar vermeye dayalı politikalar izlememesi gerektiğine işaret ederek, G20'nin birleştirici olma amacına sadık kalması gerektiğini vurguladı.