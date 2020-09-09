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California'da Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangınları Etkisini Sürdürüyor

EYALET GENELİNDE DEVAM EDEN YÜZLERCE YANGINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 BİN 300'DEN FAZLA YAPI DA HASAR GÖRDÜ

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:06
California'da Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangınları Etkisini Sürdürüyor
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EYALET GENELİNDE DEVAM EDEN YÜZLERCE YANGINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 BİN 300'DEN FAZLA YAPI DA HASAR GÖRDÜ
ABD’nin California eyaletinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için 14 binden fazla itfaiyecinin mücadele ettiği bildirildi.
ABD Orman Servisi tarafından yapılan açıklamada, kuru ve sıcak hava nedeniyle her yaz sonu başlayan ve ‘yangın sezonu’ olarak bilinen Eylül-Ekim aylarında artış gösteren California’daki yangınlarda bu yıl rekor düzeyde 800 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.
Yangınlara 14 binden fazla itfaiyecinin 2 bin 400 itfaiye kamyonu ve 95 havadan yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.
Hafta sonundan bu yana, California Ulusal Muhafızlara bağlı askeri kurtarma helikopterlerinin Sierra Ulusal Orman’ından 12, China Peak’tan 13, Edison golü civarından da 22 kişiyi kurtardığı, yangında mahsur kalarak helikopterler tarafından kurtarılan kişi sayısının bu yıl 215'i geçtiği aktarıldı.
Eyaletin kuzeyindeki San Francisco Bay alanında devam eden yangınlar kısmen kontrol altına alınırken, Los Angeles, San Bernardino ve San Diego şehirlerinin bulunduğu güney California’da ise alevlerin sürdüğü, bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin boşaltılarak 8 ulusal ormanlık alanın kapatıldığı kaydedildi.
Yangınlar nedeniyle eyalet genelindeki 21 bölgede yaklaşık 200 bin kişiyi etkileyecek elektrik kesintisine gidildiği de ifade edildi.
CALİFORNİA’DA ORMAN YANGINLARI ÇOK TEHLİKELİ”
Pasifik Bölgesi Orman Servisi’nden Randy Moore, önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava şartlarının daha da kötüleşmesini beklediklerini belirterek, “California’da orman yangınları çok tehlikeli, bu nedenle ciddiye alınmalı.” uyarısında bulundu.
Cuma günü başlayan yangınların bazısının rüzgarın etkisiyle bir günde 24 kilometre kadar ilerlediğine dikkat çekilerek, hafta sonundan bu yana evleri yanan 200 kadar bölge sakininin civardaki okul, kilise ve kütüphanelere yerleştirildiği belirtildi.

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Eyalet genelinde, 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırımın 900’den fazla yangına neden olduğu, yangınlarda şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 300’den fazla yapının da zarar gördüğü kaydedildi.
Yetkililer, hava durumu tahminlerinin, sıcak hava ve öngörülemeyen rüzgarların yanı sıra daha fazla yıldırım tehdidine işaret ettiğini kaydederek, eyalet sakinlerini yangınlara karşı hazırlıklı ve yüksek alarmda olmaları gerektiği konusunda uyardı.
TRUMP CALİFORNİA'DAKİ YANGINLARI "BÜYÜK AFET" İLAN ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınlar için "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.
California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.
"CAMP YANGINI"
California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.
Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 85 kişi yaşamını yitirmişti.
Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 09:11
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıCalifornia
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