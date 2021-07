Büsküvütçü: “Türkiye’deki yangınlar terör örgütü mensuplarının düzenlendiği bir saldırı”

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınların kasıtlı olarak terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığını iddia etti.



Yangınları çıkaranların huzuru kaçırmayı ve insanlığa zarar vermeyi amaçladığını kaydeden Büsküvütçü, “Milletimiz, her türlü saldırıya karşı her zaman olduğu gibi birlik ve bütünlük içerisinde hareket ederek düşmanlarına mutluluğu tattırmayacaktır. Bu milleti korkutmaya çalışanlar kendi kazdıkları kuyulara düşecektir” ifadelerini kullandı.Büsküvütçü, yangında hayatını kaybedenlerin ruhlarının şad olmasını ve yaralıların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.