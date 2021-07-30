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Büsküvütçü: “Türkiye’deki yangınlar terör örgütü mensuplarının düzenlendiği bir saldırı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınların terör örgütü mensupları tarafından düzenlenmiş bir saldırı olduğunu savunarak, “Amaçları ve hedefleri huzurumuzu kaçırarak insanlığa zarar vermektir” dedi.

30 Temmuz 2021 Cuma 15:00
Büsküvütçü: “Türkiye’deki yangınlar terör örgütü mensuplarının düzenlendiği bir saldırı”

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınların kasıtlı olarak terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığını iddia etti.

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Yangınları çıkaranların huzuru kaçırmayı ve insanlığa zarar vermeyi amaçladığını kaydeden Büsküvütçü, “Milletimiz, her türlü saldırıya karşı her zaman olduğu gibi birlik ve bütünlük içerisinde hareket ederek düşmanlarına mutluluğu tattırmayacaktır. Bu milleti korkutmaya çalışanlar kendi kazdıkları kuyulara düşecektir” ifadelerini kullandı.
Büsküvütçü, yangında hayatını kaybedenlerin ruhlarının şad olmasını ve yaralıların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 15:23
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