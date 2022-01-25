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Burkina Faso'da asker yönetime el koydu

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da devlet televizyonuna çıkan bir grup asker, yönetimi devraldıklarını açıkladı.

25 Ocak 2022 Salı 08:26
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu

Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu.

Yapılan açıklamaya göre, ülkenin anayasası askıya alındı, hükümet ve meclis feshedildi, bugünden itibaren ülke sınırları kapatıldı.

Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi.

Olaylar, dün sabah başladı

Ülkede dün sabah, Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

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Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında, ikinci bir emre kadar 20.00-05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

Türkiye darbe girişimini endişeyle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da darbe girişiminde bulunulduğu ve ülkenin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğu yönündeki haberlerinin derin endişeyle karşılandığını açıklamıştı.

BM silahları bırakma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Burkina Faso'daki darbeyi kınayarak, darbe liderlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı.

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