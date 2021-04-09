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Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı

Bulgaristan’da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 4 Nisan'da yapılan ve katılım oranının yüzde 49,1 olduğu parlamento seçimi ile ilgili kesin sonuçları açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 10:15
Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı
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Sonuçlara göre, 240 kişilik parlamentoda, Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin 75, popüler şovmen Slavi Trifonov’ın Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin de 51 sandalyesi oldu.
Parlamentoya, Komünist kökenli Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 43, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de 30 milletvekili yolladı.
Başbakan Borisov’a karşı protesto hareketlerine öncülük yapan sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) partisi 27 ve solcu Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı! (İSMV) oluşumu 14 milletvekili sahibi oldu.
ZİK’in raporuna göre, ülkede kayıtlı 6 milyon 789 bin 605 seçmenin 3 milyon 334 bin 283’ü oy kullandı.
Verilen geçerli oyların yüzde 31,25’i GERB, yüzde 21,5’i İTN, yüzde 17,92’si BSP, yüzde 12,50’si HÖH, 11,25’i DB ve yüzde 5,83’ü İSMV’ye verildi.
Sonuçlar hiçbir siyasi partinin tek başına hükümet kuramayacağını gösterdi. Yeni kabinenin parlamentodan güven oyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.


BAŞBAKAN BOYKO BORİSOV MİLLETVEKİLLİĞİNDEN VAZGEÇTİ

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2020 yılının ortalarında, mafyayla ilişkileri olduğu suçlaması ile halk protestolarının başlamasından bu yana basınla ilişkisini kesen Başbakan Boyko Borisov, resmi sonuçları beklemeden parlamento üyeliğinden vaz geçtiğini bildirdi.
"Dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok" diyen Borisov, parlamentoda temsili olan diğer partilerden güvenoyu için destek alamayacağını ima ederek, en büyük gruba sahip partisi adına kuracağı hükümetin parlamentodan geçemeyeceğini öne sürdü.
Borisov, esas kabine oluşturma sorumluluğunun, kampanya yapmadan, siyasi platform açıklamadan ve sadece kişisel karizması ile parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olacak şovmen Trifonov’a ait olduğunu savundu.
Trifonov ise "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin olduğu” gerekçesi ile karantinaya çekilerek, seçim sonrası da suskunluğunu sürdürdü. Trifonov, sosyal medyadaki yazılı açıklamasında partisinin yasal prosedürlere uygun davranacağını belirtmişti.
ZİK, parlamentoda yer alacak yeni milletvekillerin isimlerini açıklamak üzere siyasi partilerden 11 Nisan'a kadar bilgi bekliyor.
Ardından toplanacak parlamentonun ilk oturumunda başkanlık divanını oluşturacak Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Anayasa gereği önce en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olan GERB'e hükümet kurma görevini verecek.

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 11:15
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