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Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok

Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'daki artan orman yangınlarıyla mücadele edecek kaynaklarının olmadığını aktardı..

Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok

Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'daki artan orman yangınlarıyla mücadele edecek kaynaklarının olmadığını aktardı..

23 Ağustos 2019 Cuma 07:11
Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok

Brezilya Devlet Başkanı JairBolsonaro, Brezilya'nın dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınla başa çıkabilecek kaynağının olmadığını belirtti.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Bolsonaro, ülkesinin Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağının olmadığını bildirdi.
Başkanlık konutundan çıkarken gazetecilerin, "Amazonlar, Avrupa'dan daha büyük. Böyle bir alanda çıkarılan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edeceksiniz?" sorusuna Bolsonaro, "Bunun için kaynağımız yok." şeklinde cevap verdi.
Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta Norveç ve Almanya'nın Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararına ilişkin ülkesinin paraya ihtiyacı olmadığını söylemişti.
Öte yandan, Amazonlar'ı etkisine alan yangına Paraguay ve Bolivya da müdahale etmeye başlamıştı. Amazonlar'da etkili olan yangın, Bolivya'da da 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açmıştı.

BREZİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR YILDA YÜZDE 83 ARTIŞ

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Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıkladı.
INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

BOLSONARO, ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI SUÇLAMIŞTI
Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.
Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
Amazon YangınBrezilya
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