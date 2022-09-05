Brent Petrolün Varil Fiyatı 95,27 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 95,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak toplantısında üretimi kısacağına ve piyasalardaki arz daralmasını destekleyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Kovid-19 salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek talep azalmasına karşı OPEC+ grubun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor. Çin'de mevcut durumda 33 şehirdeki yaklaşık 65 milyondan fazla kişinin kısmi veya tam kapanma tedbirleri altında olduğu hesaplanıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve OPEC+ grubu üyelerinden Rusya'nın ise şu anda bir üretim kesintisini desteklemediği ve bu nedenle üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor.

OPEC+ grubu, önceki toplantısında eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos aylarında ise günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Öte yandan, İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ermişti.

Müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

Brent petrolde teknik olarak 95,45 ile 95,83 dolar aralığının direnç, 94,46 ile 93,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.