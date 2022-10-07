Brent Petrolün Varil Fiyatı 94,14 Dolar

İstanbul, 7 Ekim 22 (TAK): Brent
petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,14 dolardan işlem görüyor.
Dün 94,97 dolara kadar yükselen Brent
petrolün varil fiyatı, günü 94,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün
varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak
94,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili
88,19 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, doların
değer kazanması ve devam eden resesyon endişeleri etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından
itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz
endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları,
bugün ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar
endeksindeki artışla güne düşüşle başladı.
Uzmanlar, yüksek faiz ve enflasyon
ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle piyasalarda
dalgalanmaların sürdüğünü, bunun da fiyatları aşağı yönlü baskıladığını ifade
ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 94,74 ile
95,45 dolar aralığının direnç, 94,03 ile 93,32 dolar aralığının ise destek
bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
(AA/ÖZ/ÖK)