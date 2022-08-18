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Brent Petrolün Varil Fiyatı 93,82 Dolar

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 93,82 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,82 dolardan işlem görüyor.


Dün 94,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 93,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.

 

Fiyatlar, ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş, Rusya'nın petrol üretimindeki artışa yönelik haber akışı ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle karışık seyrediyor.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi.

 

Stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varile düştü.

 

Arz tarafında Rusya'ya yönelik kısıtlamaların ardından ülkenin petrol üretimini kademeli olarak artırmaya başladığına yönelik haber akışı, arz daralması yaşanan bir dönemde fiyatları destekliyor.

 

Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin bu yıl yüzde 38 artması beklenirken, Asya'ya satışların yükselmesiyle ülkenin üretim ve ihracat tahminlerini 2025'in sonuna kadar yukarı yönlü revize ettiği belirtiliyor.

 

Öte yandan, son birkaç ayda yaşanan küresel resesyon endişeleri ve olumsuz ekonomik veriler, petrol talebinin azalacağı endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

 

İngiltere'de enflasyonun temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da piyasalardaki olumsuz havayı güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

 

Brent petrolde teknik olarak 93,94 ile 94,05 dolar aralığının direnç, 93,67 ile 93,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 18.08.2022 10:11
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