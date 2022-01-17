Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar

Cuma günü 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 86,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, artan petrol talebi karşısında üretimin yetersiz kalacağına ilişkin endişeler etkili oldu.
Öte yandan, Çin'in 31 Ocak-6 Şubat döneminde ABD ve bazı büyük petrol tüketicisi ülkelerle fiyatların düşürülmesi için koordineli olarak varılan anlaşma kapsamında petrol rezervlerini piyasaya sunacağını açıklaması ise fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.