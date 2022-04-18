banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak
Sağanak bekleniyor
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği...
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
“Bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacak”
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Korkunç trafik kazası
banner404

Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,93 dolardan işlem görüyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:30
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

Geçen hafta perşembe günü 112,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 111,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri fiyatlardaki hareketlilikte etkili oldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın gündemlerinde olduğunu belirtmişti.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da son yayımlanan petrol raporunda, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti. IEA, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük yaklaşık 3 milyon varil olacağını öngördü.

banner341
Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durması da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıkladı.
Öte yandan, Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 112,40 ile 113,43 dolar aralığının direnç, 111,37 ile 110,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2022 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Uçakta panik anları!
Uçakta panik anları!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim