Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

Geçen hafta perşembe günü 112,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 111,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri fiyatlardaki hareketlilikte etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın gündemlerinde olduğunu belirtmişti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da son yayımlanan petrol raporunda, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti. IEA, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük yaklaşık 3 milyon varil olacağını öngördü.



Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durması da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıkladı.Öte yandan, Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.Kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.Brent petrolde teknik olarak 112,40 ile 113,43 dolar aralığının direnç, 111,37 ile 110,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.