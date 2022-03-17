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Brent petrolün varil fiyatı 100,16 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 100,16 dolardan işlem görüyor.

17 Mart 2022 Perşembe 11:45
Brent petrolün varil fiyatı 100,16 dolar

Dün 103,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 100,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) dün yayımladığı şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda Rusya kaynaklı potansiyel arz kesintilerine işaret etmesi etkili oldu.

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Raporda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceği ifade edildi. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artabileceği vurgulandı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenmeyen yükseliş ise talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 415 milyon 900 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmesi ise fiyatlarda beklenen etkiyi yaratmadı.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 11:50
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