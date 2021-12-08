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Boris Johnson ve ekibi yasak Noel partisi nedeniyle baskı altında

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yalanlamasına rağmen geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasakları ihlal edilerek Başbakanlık'ta parti düzenlenmesine ilişkin bir video ortaya çıkarken, muhalefet ve yakınlarını virüs nedeniyle kaybedenler Johnson ve ekibine tepki gösterdi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:30
Boris Johnson ve ekibi yasak Noel partisi nedeniyle baskı altında

ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personellerinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görülüyor.

Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a, geçen yıl aralık ayında bir basın toplantısının provası sırasında meslektaşları tarafından tepki çeken parti hakkında soru soruluyor.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan meslektaşlarının sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Stratton ise bunun üzerine, "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Görüntünün yayınlanmasının ardından Başbakanlık, bir parti yapılmadığı konusunda ısrar ederken, muhalefet Johnson'a tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "Hükümet kuralları çiğnedi, parti verdiler ve şimdi gülüyorlar." açıklamasında bulundu. Başbakan'ı "halkı aptal yerine koymakla" suçlayan Starmer, Johnson'ın "doğruyu söyleyip özür dilemesi" gerektiğini belirtti.

İskoç Ulusal Partisi'nin meclis grubu lideri Ian Blackford ise Noel partisiyle ilgili haberlerin doğru çıkması durumunda, Başbakan'ın "istifa etmesini" istedi.

Geçen sene herkese evde kalmalarının söylendiğini hatırlatan Blackford, videonun Başbakan'ın cevap vermesi gereken çok şeyi ortaya çıkardığını kaydetti.

BBC'ye konuşan Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakâr Parti'nin önde gelen isimlerinden Owen Paterson da "Hükümet tarafından hayatlarının sonunda sevdiklerini görmeleri engellenen insanlar, aptal oldukları sonucuna varacak." değerlendirmesini yaptı.

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"NE KADAR UTANÇ VERİCİ OLDUĞUNU ANLATACAK HİÇBİR KELİME YOK"

Kovid-19 nedeniyle ailelerini kaybedenler de Johnson ve ekibine tepki gösterdi. Adalet İsteyen Acılı Kovid-19 Aileleri adlı oluşumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boris Johnson'ın ekibinin kendi koymuş oldukları kuralları çiğnedikleri için gülmeleri, diğer insanların ise bu kurallara uyarak sevdiklerine sadece bir ekrandan veda etmelerinin ne kadar üzücü ve utanç verici olduğunu anlatacak hiçbir kelime yok." ifadeleri kullanıldı.

Virüs nedeniyle annesini kaybeden Lindsay Jackson da Sky News'e yaptığı açıklamada, video karşısında "tiksindiğini" belirterek, "Kendi ağızlarından duyuyorsunuz. İngiliz halkı için kuralları koyup saatler içinde bunları kendileri ihlal ediyorlar." dedi.

Demokratik bir ülkede kuralların herkesi bağladığı, kimsenin yasaların üstünde olamayacağını vurgulayan Jackson, "Boris Johsan'a yasaların, o ve ekibini de bağladığına dair bir ders verilmeli." diye konuştu.

TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılmasının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiğini ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediğini yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Partiye ilişkin sorular üzerine Johnson, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 11:57
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