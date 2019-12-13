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Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen JeanineAnez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen JeanineAnez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

13 Aralık 2019 Cuma 08:24
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı

Bolivya basınında çıkan haberlere göre, muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı EvoMorales yerine gelen geçici devlet başkanı Anez, hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'den gelen turistlerin ülkeye vizesiz girmesini sağlayacak kararnameyi imzaladı. 

Anez, Bolivya'nın tüm bölgelerinde turizm ve yatırımın geliştirilmesi için iki ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasının turizme büyük katkı yapacağını dile getirdi. 

Vizelerin kaldırılmasının "her iki ülke ile yakın dostluğu" güçlendireceğini vurgulayan Anez, Bolivya'nın "dünyaya açık kapılar" politikasını sürdüreceğini belirtti.

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MORALES, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KOPARTMIŞTI

Bolivya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı. O dönemde Morales, İsrail'in operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirip, ilişkileri koparma kararı almıştı.

Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını da iptal etmişti.

Son Güncelleme: 13.12.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
BolivyaBolivya Vize
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