Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.
Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Verilere göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:
Boğaz ağrısı - yüzde 58
Baş ağrısı - yüzde 49
Burun tıkanıklığı - yüzde 40
Kuru öksürük - yüzde 40
Burun akıntısı - yüzde 40
Balgamlı öksürük - 37
Ses kısılması - yüzde 35
Hapşırma - yüzde 32
Yorgunluk - yüzde 27
Kas ağrısı - yüzde 25
Baş dönmesi - yüzde 18
Lenf bezlerinin şişmesi - yüzde 15
Göz ağrısı -yüzde 14
Koku hissinde değişim - yüzde 13
Göğüs ağrısı - yüzde 13
Ateş - yüzde 13
İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Covid semptomları değişti.
Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.
Orijinal Vuhan varyantından bu yana birçok Covid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.
Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.
Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi.
Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.