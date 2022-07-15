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Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada

15 Temmuz 2022 Cuma 16:15
Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.

Verilere göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:

Boğaz ağrısı - yüzde 58

Baş ağrısı - yüzde 49

Burun tıkanıklığı - yüzde 40

Kuru öksürük - yüzde 40

Burun akıntısı - yüzde 40

Balgamlı öksürük - 37

Ses kısılması - yüzde 35

Hapşırma - yüzde 32

Yorgunluk - yüzde 27

Kas ağrısı - yüzde 25

Baş dönmesi - yüzde 18

Lenf bezlerinin şişmesi - yüzde 15

Göz ağrısı -yüzde 14

Koku hissinde değişim - yüzde 13

Göğüs ağrısı - yüzde 13

Ateş - yüzde 13

İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Covid semptomları değişti.

Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.

Orijinal Vuhan varyantından bu yana birçok Covid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.

Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.

Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi.

Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.

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Son Güncelleme: 15.07.2022 17:11
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