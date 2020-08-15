banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

BMGK'dan İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Güvenlik Konseyinin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması hakkındaki karar tasarısını reddettiğini açıkladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:40
BMGK'dan İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret
banner337
banner351

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonu olduğunu belirterek, "BMGK, bugün en temel misyonunu yerine getirememiştir" dedi.

banner341
BMGK'nın, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini aktaran Pompeo, "BMGK, dünyanın önde gelen terör destekçisi devletine, 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez" dedi.

BMGK'nın, Orta Doğu'da İran'ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olan birçok ülkenin İran'a silah ambargosu çağrılarını reddettiğini vurgulayan Pompeo, şunları söyledi:

"Bu ülkeler, silah ambargosu uzatılmazsa İran'ın daha çok kaos ve yıkım yayacağını biliyor ancak BMGK bunu görmezden gelmeyi seçti. ABD hiçbir zaman bölgedeki dostlarının BMGK'daki taleplerinin peşini bırakmayacak. Teokratik terör rejiminin, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve diğer bölgelerin kalbini tehdit edecek şekilde silah satıp alma özgürlüğü olmamasını sağlamak için çalışacağız."

banner360
Anahtar Kelimeler:
BMGKIran Silah Ambargosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Bmgk İran'a Yönelik Silah Ambargosunu Uzatmayı Reddetti
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
Filistin Ulusal Konseyi: Bae'nin İsrail İle Normalleşmesi, Filistin Davasına Açık Bir Saldırı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 14 Milyonu Geçti
Pentagon,
Pentagon, "tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" Kurdu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim