banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek babayiğit var mı?
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek...
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da kaza!
Kapat

BM, Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus'taki darbe girişimiyle ilgili taraflara şiddetten kaçınma ve farklılıkların diyalogla çözümü için çağrıda bulundu.

27 Temmuz 2021 Salı 09:15
BM, Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Tunus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
Haq, "Tüm tarafları itidalli olmaya, şiddetten kaçınmaya, sükunetin korunmasına ve tüm farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.
Tunus'taki krizin darbe olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Haq, "Durumu izlemeye devam ediyoruz ve Tunuslu mevkidaşlarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Durumun sakin kalacağını umuyoruz." şeklinde cevap verdi.
Sözcü yardımcısı, bölgenin zaten yeterince kırılgan olduğunu ve daha fazla gerilimi taşıyamayacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?
Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

banner341
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de dün gece Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.
Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

 

banner360
Son Güncelleme: 27.07.2021 09:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz
ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz
Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı
Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden açıldı
Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden açıldı
Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu, ölü sayısı 98 oldu
Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu, ölü sayısı 98 oldu
Kara ölüm için yeniden alarm verildi: 10 yaşındaki çocuk vebadan öldü
Kara ölüm için yeniden alarm verildi: 10 yaşındaki çocuk vebadan öldü
Rotterdam Limanı'nda 1 ton 760 kilogram kokain
Rotterdam Limanı'nda 1 ton 760 kilogram kokain
Tunus'ta darbe girişimi!
Tunus'ta darbe girişimi!
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 148'e çıktı
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 148'e çıktı
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim