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BM: Salgın döneminde açlık yaşayan kişi sayısı arttı

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgınının etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den beri açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 118 milyon arttığını duyurdu.

13 Temmuz 2021 Salı 09:00
BM: Salgın döneminde açlık yaşayan kişi sayısı arttı

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de aralarında bulunduğu BM kurumları, COVID-19'un küresel olarak etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den bu yana en kapsamlı gıda yetersizliği ve açlık raporunu yayımladı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u yetersiz besleniyor

Raporda, dünyadaki açlık ve yetersiz beslenme oranlarının 2019'da yüzde 8,4'ten 2020'de yüzde 10'a çıktığı, bu artışta COVID-19'un kayda değer payının olduğu belirtildi.

Açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 2020'de salgın nedeniyle 118 milyonluk bir artışla yaklaşık 768 milyona yükseldiğine işaret edildi.

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BM'nin raporu, salgının ortaya çıkmasından bu yana gıda güvensizliği ve beslenme ile ilgili ilk kapsamlı çalışma olarak kayıtlara geçti.

Yetersiz beslenenlerin yarısından fazlası Asya'da

Dünya çapında yetersiz beslenen 768 milyon kişinin 418 milyonunun Asya kıtasında yaşadığı aktarılan raporda, 282 milyonun Afrika'da, 60 milyonun ise Latin Amerika ve Karayipler'de olduğunu bildirdi.

Afrika'nın en fazla beslenme sorunu yaşayan kıta olduğu ve kıta nüfusunun yüzde 21’inin yetersiz beslendiği belirtildi.

Öte yandan, 2020'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 149 milyon çocuğun boy gelişiminin yaşının gerisinde olduğu ve yaklaşık 39 milyon çocuğun ise aşırı kilolu olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BmSalgınAçlık
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