BM Özel Temsilcisi Wennesland, Gazze'ye elektrik sağlayacak yakıt teslimatından memnun

Özel Temsilcinin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki elektrik ihtiyacını karşılamak için Katar tarafından finanse edilen yakıt teslimatları, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ile Katar devleti arasında daha önceden yapılan anlaşma gereğince pazartesi günü yeniden başlayacak." denildi.

Açıklamada Wennesland'ın, "Durumu hafifletmek için atılan tüm adımları memnuniyetle karşılıyorum. BM, ateşkesi güçlendirmek ve Gazze halkına yardım etmek için tüm ilgili taraflar ve ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.





