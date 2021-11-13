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BM: Nijerya'da 12 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler, yardım ulaştırılamazsa gelecek yılın sonuna kadar 12 milyon Nijeryalının şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:35
BM: Nijerya'da 12 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan ortak rapora göre, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden çatışmalar ve COVID-19 salgını nedeniyle ülkenin ekonomisi olumsuz etkilendiği.

Raporda, ülkeye acil yardım ulaştırılmazsa 2022'nin sonuna kadar 12 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

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2,4 milyon kişi acil yardıma muhtaç

Nijerya'nın 20 eyaletinde insanların gıda krizi ve acil gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde ise 2,4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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