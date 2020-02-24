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BM: “Her üç Venezuelalı'dan biri açlıkla karşı karşıya“

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Venezuela'daki süregelen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülke vatandaşlarının yaklaşık üçte birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM: “Her üç Venezuelalı'dan biri açlıkla karşı karşıya“

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Venezuela'daki süregelen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülke vatandaşlarının yaklaşık üçte birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:29
BM: “Her üç Venezuelalı'dan biri açlıkla karşı karşıya“
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WFP, Venezuela'da gıda tüketimine ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, 8 bin 375 hanede yapılan anketler, nüfusun yaklaşık üçte birinin orta ve yüksek düzeyde gıda güvensizliğinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Ailelerin yüzde 74'ü ekonomik kriz nedeniyle gıda tüketimlerinin çeşitliliği ve niteliğinden tasarruf etmek zorunda kaldığını belirtti.

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Ailelerin yüzde 60'ı tükettikleri gıda miktarını azalttığını, yüzde 33'ü gıda karşılığı çalışmayı kabul ettiğini, yüzde 20'si ise temel gıda gereksinimini karşılamak için aile birikimlerini harcadığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 10'u yüksek enflasyon yüzünden gıda ürünleri satın almakta güçlük çektiğini kaydetti.

Raporda, ülkede yaklaşık 9,3 milyon kişinin temel gıda gereksinimlerini karşılamakta güçlük yaşadığına, yüksek enflasyonla artan gıda fiyatlarının Venezuelalıları yumru bitkiler ve baklagiller gibi ucuz gıdalar tüketmeye yönelttiğine dikkat çekildi.

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Son Güncelleme: 24.02.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
Bm Venezuela Açlık
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