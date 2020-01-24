banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.540
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7720
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla 10 ayda binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. 

BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla 10 ayda binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. 

24 Ocak 2020 Cuma 16:41
BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine Libya'daki duruma ilişkin sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter'in Trablus'a yönelik Nisan 2019'da başlattığı saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgiler verildi.

Raporda, bu dönemde "Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ve bununla ilişkili güçlerin, silahlı insanız hava araçlarıyla 850, savaş uçaklarıyla 170 hedefi bombaladığı ve bu saldırılardan 60'ında yabancı ülkelere ait bombardıman uçaklarının kullanıldığı" aktarıldı. 

Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus içindeki yerleşim mahallelerindeki askeri, kamu ve hükümet binalarını bombaladığı ifade edildi.

banner317
Rapora göre, ülkede çatışmaların patlak verdiği nisan ayından kasım sonuna kadar 284 sivil hayatını kaybetti, 360'tan fazlası yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle 44 okulun kullanılamaz hale geldiği, 193 okulda da hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter güçlerinin saldırısından petrol ve doğal gaz sektörü başta olmak üzere Libya ekonomisin de ciddi zarar gördüğüne işaret edilen raporda, gayrisafi yurt içi hasılanın üçte iki oranında düştüğü kaydedildi.

Raporda, ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin güneyindeki çöl coğrafyasında yeniden güç kazanmasına yönelik kaygılara yer verilirken, ABD'nin 20-30 Eylül arasında 4 ayrı hava saldırısında 43 DEAŞ militanını öldürdüğü bilgisi paylaşıldı. 

Son Güncelleme: 24.01.2020 21:26
Anahtar Kelimeler:
Hafter Güçleri Hava Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı
Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj:
Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj:
Almanya'da silahlı saldırı
Almanya'da silahlı saldırı
Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor
Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor
Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı
Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim