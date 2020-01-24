BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine Libya'daki duruma ilişkin sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter'in Trablus'a yönelik Nisan 2019'da başlattığı saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgiler verildi.

Raporda, bu dönemde "Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ve bununla ilişkili güçlerin, silahlı insanız hava araçlarıyla 850, savaş uçaklarıyla 170 hedefi bombaladığı ve bu saldırılardan 60'ında yabancı ülkelere ait bombardıman uçaklarının kullanıldığı" aktarıldı.

Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus içindeki yerleşim mahallelerindeki askeri, kamu ve hükümet binalarını bombaladığı ifade edildi.

Rapora göre, ülkede çatışmaların patlak verdiği nisan ayından kasım sonuna kadar 284 sivil hayatını kaybetti, 360'tan fazlası yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle 44 okulun kullanılamaz hale geldiği, 193 okulda da hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter güçlerinin saldırısından petrol ve doğal gaz sektörü başta olmak üzere Libya ekonomisin de ciddi zarar gördüğüne işaret edilen raporda, gayrisafi yurt içi hasılanın üçte iki oranında düştüğü kaydedildi.

Raporda, ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin güneyindeki çöl coğrafyasında yeniden güç kazanmasına yönelik kaygılara yer verilirken, ABD'nin 20-30 Eylül arasında 4 ayrı hava saldırısında 43 DEAŞ militanını öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.