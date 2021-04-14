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Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle ABD'de askıya alınan Johnson and Johnson aşısının Avrupa'ya dağıtımı ertelendi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:00
Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
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ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson'dan (J&J) yapılan açıklamada, "Önceden önlem alarak Covid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık." denildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün yaptığı çağrıda, aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağandışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemişti.

Açıklamada, federal yetkililerin aşının dağıtımı ve uygulamasını askıya alacağı ifade edilirken, CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin, raporları tartışmak için yarın toplanacağı kaydedilmişti.

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Avrupalı düzenleyiciler 11 Mart'ta Johnson and Johnson'ın ürettiği Covid-19 aşısının kullanımını onaylamış ve bu yıl için Avrupa Birliği (AB) 200 milyon, İngiltere de 30 milyon doz aşı siparişi vermişti.

Bu arada Avustralya, ABD ve Güney Afrika'da aşının kullanımı durduruldu..

Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı da durdurulmuştu

Öte yandan, mart ayında İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Aynı teknoloji ile üretilen Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları, Covid-19'un dış yüzeyini kaplayan başak geni vücuda taşımak için adenovirüs adı verilen soğuk bir virüs kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Johnson&Johnson Aşısı
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