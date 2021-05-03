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BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "Comirnaty" adlı aşının 12-15 yaşındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yapılan başvurunun ardından başlayan değerlendirme sürecinin haziranda sonuçlanması bekleniyor.

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Aşının "hızlandırılmış" değerlendirme sürecinde, 12 yaşından büyük ergenlerin katıldığı klinik çalışmaların sonuçları incelenecek.

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, "mRNA" adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan "spike" proteini üretilmesine yönelik "talimat" bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 18:37
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