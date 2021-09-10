Biontech 5-11 yaş grubu için covid-19 aşısı izni isteyecek

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için gelecek haftalarda izin başvurusu yapacağını açıkladı.
BioNTech kurucularından Özlem Türeci Spiegel'e yaptığı açıklamada "5 ile 11 yaş arasında yaptığımız çalışmanın sonuçlarını gelecek haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" dedi. Türeci araştırma sonuçlarına sahip olduklarını ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türeci "Üretimi şu anda hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak dozu daha düşük ve daha az doldurulması gerekiyor" diye konuştu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin de Spiegel'e "Durum iyi gözüküyor, her şey plana göre ilerliyor" dedi.
BioNTech/Pfizer 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için gelecek haftalarda izin başvurusu yapacağını açıkladı.