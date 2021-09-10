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Biontech 5-11 yaş grubu için covid-19 aşısı izni isteyecek

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

10 Eylül 2021 Cuma 12:45
Biontech 5-11 yaş grubu için covid-19 aşısı izni isteyecek

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için gelecek haftalarda izin başvurusu yapacağını açıkladı.
BioNTech kurucularından Özlem Türeci Spiegel'e yaptığı açıklamada "5 ile 11 yaş arasında yaptığımız çalışmanın sonuçlarını gelecek haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" dedi. Türeci araştırma sonuçlarına sahip olduklarını ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türeci "Üretimi şu anda hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak dozu daha düşük ve daha az doldurulması gerekiyor" diye konuştu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin de Spiegel'e "Durum iyi gözüküyor, her şey plana göre ilerliyor" dedi.

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BioNTech yıl sonuna kadar da altı ay üzeri yaştaki çocuklar üzerindeki araştırma sonuçlarını almayı bekliyor. Türeci ve Şahin gelecek haftalarda aşı olmakta kararsız olan kişileri de ikna etmek için daha fazla çaba göstereceklerini söyledi. "Toplum olarak zor bir kış geçirmemek için önümüzde 60 günlük bir süre var" diyen Şahin "Bu iki ay içinde olabildiğince çok insanı seferber etmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 10.09.2021 15:29
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