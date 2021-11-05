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Bilim insanları yüksek riskli koronavirüs genini ortaya çıkardı

Oxford Üniversitesi bilim insanları, koronavirüs kaynaklı akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni ortaya çıkardılar.

05 Kasım 2021 Cuma 09:45
Bilim insanları yüksek riskli koronavirüs genini ortaya çıkardı

Güney Asya kökenli insanların yüzde 60'ının ve Avrupa kökenli insanların yüzde 15'inin genin yüksek riskli versiyonunu taşıdığı açıklandı.

Araştırmacılar, aşıların anahtar olduğunu ve bu riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Nature Genetics araştırması, İngiltere ve Güney Asya'daki bazı toplulukların neden koronavirüs nedeniyle daha yüksek risk altında olduğuna ışık tutuyor.

Araştırmacılar, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden sorumlu olan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.

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Genin riskli versiyonunun Afrika-Karayip kökenli insanların yaklaşık yüzde 2'sinde ve Doğu Asya kökenli insanların yüzde 1.8'inde mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Baş araştırmacı Prof James Davies, riskli genin tüm popülasyonları eşit derecede etkilemediğini ancak bu keşfinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle yaş dahil olmak üzere karmaşık bir faktör karışımının her bir kişinin bireysel riskine katkıda bulunduğunu söyledi.

Araştırmacılar, genin riskli versiyonunun insanların akciğerlerini koronavirüse karşı daha duyarlı hale getirdiğine inanıyor.

Yüksek riskli genin, akciğerleri kaplayan hücrelerin normalde kendilerini koronavirüsten korumak için kullandığı önemli bir koruyucu mekanizmayı raydan çıkardığını varsayıyorlar.

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