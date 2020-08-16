banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.837
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.7040
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Beyrut'ta ölü sayısı 179'a yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan ikisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi.

16 Ağustos 2020 Pazar 09:15
Beyrut'ta ölü sayısı 179'a yükseldi
banner337
banner351

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, büyük facianın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hala kayıp durumdaki kişilere ulaşmak amacıyla Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Daha önce 177 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanan patlamada ölenlerin sayısı böylece 179'a yükseldi.

banner341
Patlamada 8 asker öldü, 300'den fazla asker yaralandı

Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, söz konusu patlamada 8 askerin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Avn, bazı askeri karargahlarda da hasarın oluştuğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Beyrut Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü
ABD'den İran'a yeni yaptırım mesajı
ABD'den İran'a yeni yaptırım mesajı
İsrail-BAE anlaşması Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail-BAE anlaşması Batı Şeria'da protesto edildi
FBI heyeti Beyrut'taki patlamayı soruşturacak
FBI heyeti Beyrut'taki patlamayı soruşturacak
Belarus'ta tansiyon günlerdir düşmüyor
Belarus'ta tansiyon günlerdir düşmüyor
Almanya’da Tartışmaya Neden Olan Karantina Düzenlemesi
Almanya’da Tartışmaya Neden Olan Karantina Düzenlemesi
Danimarka'da Toplu Taşıma Araçlarında Maske Zorunluluğu Getirildi
Danimarka'da Toplu Taşıma Araçlarında Maske Zorunluluğu Getirildi
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim