Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısına İlişkin Gelişmeler

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının failini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay günü ve sonrasında 1200 kamera kaydını inceleyen emniyet güçleri, PKK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğunu tespit ederken, teröristin emri aldığı örgüte ilişkin bilgilere de ulaştı.

Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan da deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan birçok isme de ulaşıldı.

- 4 ay önce talimat üzerine İstanbul'a gelmiş

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın PKK tarafından verilen eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı belirlendi.

Albashır, eylem yapmak için 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldi.

Bombacı terörist Ahlam Albashır, B.H. isimli şüpheliyle İstanbul Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin, kamufle olmak amacıyla 4 ay bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi.

- Patlamanın yaşandığı gün

Terörist Ahlam Albashır, 13 Kasım'da Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçerek B.H. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldi.

Polis ekipleri, Albashır'ın patlamadan önce olay yerine gelişi ile patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaştı.

Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görüldü.

Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekti.

Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer aldı.

Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.

Albashır'ın patlamanın ardından kaçtığı sırada elinde kırmızı gül olması dikkati çekti.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaşan terörist Albashır'ın, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

- Kadın teröristin elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü

Polis ekipleri, terörist Albashır'ın olay yerine geliş ve olayın ardından kaçmasına ilişkin görüntüleri detaylı inceledi.

İnceleme sonucunda, patlama öncesi 41 dakika bankta oturan terörist Albashır'ın, yanına yaklaşan bir çiçek satıcısından bu kişinin ısrarıyla gül satın aldığı tespit edildi.

- İzi sürülen terörist kıskıvrak yakalandı

Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda 14 Kasım'da 21 adrese operasyon düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahısların sorgulamalarında bombayı koyan kişinin Küçükçekmece'deki bir adrese gittiğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır gözaltına alındı.

Albashır, sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve eylem yapmak için Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Ahlam Albashır, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Aynularab'daki merkezinden İstanbul'da eylem yapma talimatını alarak, 13 Kasım'da bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etti.

- Yunanistan'a kaçırma planı tutmadı

Emniyet güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 50'ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, firari şüpheli B.H'yi de Bulgaristan'a kaçırmak isteyen Ammar J. ile Ahmed J. adlı 2 kardeşin de bulunduğu öğrenildi.

Yasir K'nin olay günü terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B.H'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B.H'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.

Albashır'ın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

- Teröristin Küçükçekmece'de yakalandığı evin sahibi gözaltında

Şüpheli Ahmed J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı bildirildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmed J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

Terörist Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki evin Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerine ait olduğu ve terör örgütünce "şok evi" olarak kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

Bu arada emniyet güçleri, Alham Albashır ile firari şüpheli B.H'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan Ammar J. ve Ahmed J. kardeşlerin annelerini de gözaltına aldı.

- Firari şüphelinin Edirne'de kaldığı evin sahibi de gözaltında

Polis, patlamanın ardından Esenler'deki eve giden Albashır'ı, oradan alıp Küçükçekmece'de yakalandığı adrese götüren Ahmed J'ye ait bir görüntü tespit etti.

Ekiplerin, terörist Albashır'la birlikte Küçükçekmece'ye giderken kullandıkları otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünden Ahmed J'nin eşkalini belirlediği ve gözaltına aldığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Ahmed J'nin kardeşi Ammar J'nin, bombacı terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B.H'yi Bulgaristan'a kaçmasını sağlamak amacıyla Edirne'ye götürdüğü tespit edildi.

Şüpheli B.H'nin Edirne'de kaldığı evi belirleyen polis, operasyonda zanlıya ulaşamadı, evin sahibi gözaltına alındı.