Belçika'da evsizlerin sayısı artıyor

Belçika'da resmi ulusal kanallarından RTBF'de yayınlanan bir araştırma, ülkenin tüm büyük şehirlerinde evsizlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

KULeuven, UCLouvain, ULiège Üniversiteleri ve King Baudouin Vakfının birlikte yürüttüğü araştırma, evsizlerin nüfus sayımıyla, daha yeterli ve etkili tedbirlerin alınmasını sağlamayı hedefliyor.

"Gerçek sayı çok daha fazla"

Araştırmada, başkent Brüksel'de 4 bin 380 yetişkin ve 933 çocuğun, Gent'te 1472 yetişkin ve 401 çocuğun, Limburg'da 932 yetişkin ve 285 çocuğun, Liege'de 422 yetişkinin evsiz olduğu kaydedildi.

Evsizlerle ilgili yardım çalışmaları yapan Brüksel merkezli "Infirmieres de Rue" (Sokak Hemşireleri) derneği tarafından aralık 2021'de yapılan açıklamada, evsizlerin sayısının giderek arttığı, halihazırda tespit edilebilen 5 binden fazla evsiz bulunduğu ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, evsizlerin içlerinde kimsesiz göçmen çocuk sayısının dikkati çektiği vurgulanmıştı.