banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Maraş’a karşılık Ercan!
Maraş’a karşılık Ercan!
İnce av sezonu açıldı
İnce av sezonu açıldı
KKTC yarın sandık başına gidiyor
KKTC yarın sandık başına gidiyor
banner405

Belçika'da evsizlerin sayısı artıyor

Belçika'nın büyük şehirlerinde evsiz sayısı artarken, yalnızca başkent Brüksel'de 933'ü çocuk, 5 bin 313 evsiz bulunuyor.

23 Ocak 2022 Pazar 10:00
Belçika'da evsizlerin sayısı artıyor

Belçika'da resmi ulusal kanallarından RTBF'de yayınlanan bir araştırma, ülkenin tüm büyük şehirlerinde evsizlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

KULeuven, UCLouvain, ULiège Üniversiteleri ve King Baudouin Vakfının birlikte yürüttüğü araştırma, evsizlerin nüfus sayımıyla, daha yeterli ve etkili tedbirlerin alınmasını sağlamayı hedefliyor.

banner341
"Gerçek sayı çok daha fazla"

Araştırmada, başkent Brüksel'de 4 bin 380 yetişkin ve 933 çocuğun, Gent'te 1472 yetişkin ve 401 çocuğun, Limburg'da 932 yetişkin ve 285 çocuğun, Liege'de 422 yetişkinin evsiz olduğu kaydedildi.

Evsizlerle ilgili yardım çalışmaları yapan Brüksel merkezli "Infirmieres de Rue" (Sokak Hemşireleri) derneği tarafından aralık 2021'de yapılan açıklamada, evsizlerin sayısının giderek arttığı, halihazırda tespit edilebilen 5 binden fazla evsiz bulunduğu ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, evsizlerin içlerinde kimsesiz göçmen çocuk sayısının dikkati çektiği vurgulanmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrlanda'da COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
İrlanda'da COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7
AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7
Almanya'da çiftçiler yeniden sokaklarda
Almanya'da çiftçiler yeniden sokaklarda
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti
İngiltere'den Filistinlilere destek
İngiltere'den Filistinlilere destek
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü
Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü
Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı
Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı
Fransa Pfizer'ın COVID-19 ilacını onayladı
Fransa Pfizer'ın COVID-19 ilacını onayladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim