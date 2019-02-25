Belçika'da doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek

Belçika'da bundan böyle bakirelik testleri yapılamayacak bunun için belge de verilmeyecek.

Belçika'da Ulusal Hekimler Konseyi bu testlerin "Gereksiz olduğunu ve ayrımcılığa yol açtığını vurgulayarak şiddet eğilimli olduğunu" kaydetti. Çoğu zaman söz konusu kişiye hiç bir şey sorulmadan ailelerin veya yakınlarının talebi üzerine testlerin yapıldığını ifade eden bazı doktorlar bunun kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Euronews Türkçe'nin ulaştığı ve ismini vermek istemeyen Belçikalı bir jinekolog, uzun zamandır bu "çağ dışı" uygulamayı yasaklamak için çalışmaların yürütüldüğünü, kadınlar ile erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini" ifade etti. Söz konusu doktor bazı ailelerde gelenekleri yaşatma adına yapılan bu uygulamanın oldukça "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Belçika'da bir çok genç kız evlenmeden önce çoğu zaman ailelerin talebi üzerine bakirelik testlerine tabi tutuluyor. Bu durum doktorlar arasında "aşağılıyıcı ve şiddet eğilimli ayrımcılığa yol açan" büyük bir sorun olarak görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda bir rapor yayımlayan Dünya Sağlık Örgütü bakirelik testlerinin kadınlar için "travmaya" yol açabileceğini belirterek bu "gereksiz" uygulamaya son verilmesini talep etti.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinde bakirelik testleri yapılmaya devam ediliyor.