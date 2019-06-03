Barda tanıştığı erkeğin ertesi günkü talebi şoke etti

İngiltere'de genç bir kız, barda tanıştığı bir adam ertesi gün ısmarladığı içkilerin parasını geri isteyince, neye uğradığını şaşırdı.

20 yaşındaki Chlo Matthews, hafta sonunu arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Barda Danny adlı bir gençle tanıştı ve birlikte güzel vakit geçirdiler. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Danny, Chlo’ye içki ısmarladı. Gecenin sonunda ikili ayrı ayrı evlerine gitti.

Ertesi gün ise Danny’den Chlo’ye bir cep telefonu mesajı geldi. Mesajda genç adam, barda eğlendikten sonra sevişmedikleri için ısmarladığı içkilerin parasını geri istiyordu.

Okudukları karşısında gözlerine inanamayan Chloe Matthews, başına gelen bu tuhaf olayı Twitter hesabından paylaştı. Esprili bir dille “gece hayatından resmen emekli olduğunu” duyuran genç kadının tweet’i kısa süre için 60 bin beğeni aldı, 9 bin kez de tekrar paylaşıldı.