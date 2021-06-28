Bangladeş’te patlama: 7 kişi öldü

Polisten yapılan açıklamada, başkent Dakka’nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, hastaneye kaldırılan 50’ye yakın kişiden 10’unun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Patlamada, çevredeki bazı binaların ağır hasar gördüğü kaydedild



