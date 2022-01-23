banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Maraş’a karşılık Ercan!
Maraş’a karşılık Ercan!
İnce av sezonu açıldı
İnce av sezonu açıldı
KKTC yarın sandık başına gidiyor
KKTC yarın sandık başına gidiyor
banner405

Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü

Avusturya'da milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle meclisten geçen COVID-19 aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısı, toplumda farklı yaklaşımlara neden oldu.

23 Ocak 2022 Pazar 08:40
Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin COVID-19 aşısı yaptıranların oranlarının istenilen düzeye ulaşmamış olması nedeniyle aşı zorunluluğuna ilişkin yasa düzenlemesi, Meclis'te yaklaşık üçte ikilik çoğunlukla onaylandı.

Avrupa’da bazı meslek grupları ya da belirli bir yaş üstüne yönelik aşı zorunluluğu uygulayan ülkeler bulunsa da kapsamlı bir aşı zorunluluğu ilk defa Avusturya’da yürürlüğe girecek.

banner341
Halkın büyük bir çoğunluğu düzenlemeyi yerinde bulurken belirli bir kesim ise "zorunlu" kılınmasına karşı çıktı.

Şubatta yürürlüğe girecek düzenleme 18 yaş altı, gebe ve tıbben aşı yaptırması sakıncalı olan kişileri kapsamıyor.

Hükümet düzenlemeyi kademeli olarak hayta geçirecek.

Mazeret olmaksızın aşı yaptırmamış kişiler 600 ila 3 bin 600 euro arasında para cezasına çarptırılabilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da evsizlerin sayısı artıyor
Belçika'da evsizlerin sayısı artıyor
İrlanda'da COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
İrlanda'da COVID-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7
AB'de kamu borcunun GSHY'ye oranı yüzde 97,7
Almanya'da çiftçiler yeniden sokaklarda
Almanya'da çiftçiler yeniden sokaklarda
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti
İngiltere'den Filistinlilere destek
İngiltere'den Filistinlilere destek
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı
Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı
Fransa Pfizer'ın COVID-19 ilacını onayladı
Fransa Pfizer'ın COVID-19 ilacını onayladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim