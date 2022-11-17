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Avrupa'nın En Çok Aranan Uyuşturucu Kaçakçılarından Biri İspanya'da Yakalandı

17 Kasım 2022 Perşembe 17:30
Avrupa'nın En Çok Aranan Uyuşturucu Kaçakçılarından Biri İspanya'da Yakalandı

Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından birinin İspanya'da düzenlenen operasyonda yakalandığı açıklandı.

İspanya Jandarma Kurumundan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en çok bilinen uyuşturucu örgütünün ikinci adamı olan 44 yaşındaki R.E.K'nin ülkenin doğusundaki turistik yerlerden Benidorm'da yakalandığı bildirildi.

Hollanda polisiyle birlikte yürütülen operasyonda yakalanan söz konusu kişinin, Hollanda'ya 840 kilogram esrar, İngiltere'ye 106 kilogram kokain sokmak ve 6 milyon avrodan fazla kara para aklamakla suçlandığı belirtildi.

Birçok ülkede önemli bağlantıları olan şebekenin, uyuşturucu kaçakçılığında geniş deneyime sahip olduğu, büyük ölçekli sentetik uyuşturucu üretiminde uzmanlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Benidorm'da kiralık bir evde ailesiyle birlikte yaşayan ve sakin bir hayatı olduğu belirtilen R.E.K'nin Hollanda mahkemesi tarafından çıkartılan arama ve tutuklama emrinden dolayı yakalandığı, Madrid'deki mahkemeye çıkarıldıktan sonraki karara göre iadesiyle ilgili işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, İspanya'daki operasyonla eş zamanlı olarak Hollanda ve Belçika'da da aynı suç örgütüyle bağlantılı operasyonlar gerçekleştirildiği, örgütün diğer 7 üyesinin daha yakalandığı, çok miktarda uyuşturucuya el konulduğu bildirildi

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Son Güncelleme: 17.11.2022 17:44
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