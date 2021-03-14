Avrupa Birliği’nde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması

Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya liderleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.

Avusturya medyasının yayımladığı mektupta 5 ülkenin liderleri, aşıların ülke nüfuslarına orantılı şekilde dağıtılmasını istedi.

AB Konseyi ve AB Komisyonu, dün aşıların adil dağıtılmadığını savunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un mektup gönderdiklerini bugün sosyal medyadan da duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

AB Konseyi'nden bir yetkili, mektubu aldıklarını, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konular arasında zaten koronavirüs salgınının bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu: En adili nüfusa orantılı dağıtım

AB Komisyonu ise üye ülkelere aşı dağıtımın nasıl yapıldığına açıklık getirmek için açıklama yayımladı. Komisyon'un üye ülkeler adına aşı üreten ilaç firmalarından toplu alım yaptığı hatırlatılan açıklamada, en adil yöntemin nüfusa orantılı şekilde dağıtım olacağı, AB Komisyonu'nun da bunu teklif ettiği söylendi.

Ancak AB ülkelerinin salgının durumu ve her ülkenin aşılama ihtiyacını göz önünde bulundurarak farklı bir dağıtıma izin veren "esneklik" yöntemi ekledikleri ve Komisyon'un önerisinden ayrıldıkları vurgulandı.

Komisyon'un açıklamasında, tekrar nüfusa orantılı dağıtıma geçilmesinin AB ülkelerinin kararına bağlı olduğu da dile getirildi.