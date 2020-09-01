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Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

01 Eylül 2020 Salı 09:08
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
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 Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 220 artarak 36 bin 920'ye, ölü sayısının da 3 artışla 995'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 368 kişinin taburcu olmasıyla iyileşen sayısının 25 bin 872 olduğu aktarıldı.
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 3 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 1882'ye yükseldi.
31 bin 579 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal 15 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
BELARUS
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 156 artarak 71 bin 843'e, ölü sayısı ise 5 artışla 681'e yükseldi.
16 kişinin iyileştiği ülkede, sağlığına kavuşan sayısı 70 bin 468'e ulaştı.
Belarus'ta 694 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. 
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 136 artarak 41 bin 787'ye, ölü sayısının 2 artarak 319'a çıktığı kaydedildi.

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Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 249 artarak 39 bin 68'e çıktığı aktarıldı.
100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan’da, bir haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.
AZERBAYCAN
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 126 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 435'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 144 artarak 33 bin 847'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 534 oldu.
Bugüne kadar 922 bin 69 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 54 kişinin tedavisi sürüyor.
TACİKİSTAN
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 33 artarak 8 bin 583'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 35 artarak 7 bin 376'ya yükseldiği aktarıldı.
Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1139 kişinin tedavisi sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 09:52
Anahtar Kelimeler:
Tacikistan Ve ÖzbekistanAzerbaycanBelarusMoldova
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