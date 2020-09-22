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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la igili gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

22 Eylül 2020 Salı 12:50
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la igili gelişmeler
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Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 2 bin 884 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 181 bin 237'ye çıktığını bildirdi.
Stepanov, ölü sayısının 59 artışla 3 bin 642 olduğunu, iyileşen sayısının ise 1717 artarak 79 bin 901'e ulaştığını ifade etti.
Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.
Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 421 artarak 52 bin 421'e, ölü sayısının ise 3 artarak 440'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 237 artarak 48 bin 606 olduğu ve şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.
Ülkedeki hastanelerde 3 bin 445 kişinin tedavisi sürüyor.
Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.
GÜRCİSTAN
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte 218 kişide daha Kovid-19 görüldü ve vaka sayısı 3 bin 954'e yükseldi. Son veriye göre, ülkede günlük vaka sayısında yeni rekor yaşandı. 
Sağlığına kavuşanların sayısı da 40 artarak 1574 oldu.
Toplam 5 bin 225 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde en fazla vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.
Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

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ERMENİSTAN
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 667'ye çıktı.
Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 938'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 42 bin 676 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 765 kişinin ise tedavisi sürüyor.
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 71 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 542'ye çıktı.
114 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 796'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 600'den fazla hastanın tedavisi sürüyor.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 67 artarak 107 bin 374'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 123 artarak 102 bin 64'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 1703'e yükseldi.
Ülkede 3 bin 611 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 20 artarak 31 bin 168'e çıktı.
Zatürre hastası 30 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 26 bin 739'a, ölenlerin sayısı 1 artarak 345'e yükseld

 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 13:21
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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