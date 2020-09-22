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Asya-Pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

22 Eylül 2020 Salı 15:32
Asya-Pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
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 Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 297'ye çıktı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Virüsün bulaştığı 80 bin 497 kişinin iyileştiği ülkede halen 166 kişi tedavi altında tutuluyor.
HONG KONG
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 47'ye çıktı.
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 717 kişi iyileşti.
GÜNEY KORE
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10’u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 61 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 23 bin 106'ya yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 20 bin 441 kişi iyileşti.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 388'e çıktı.
Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana üç haneli rakamlarda bulunan günlük vaka sayısı üç gündür 100'ün altında seyrediyor.
Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı. 
Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, kareoke salonları, ayak üstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.
İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanıyor.
TAYVAN
Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 2 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 509'a çıktığı belirtildi.
Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.
Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 479 kişi iyileşti, 23 hasta halen tedavi altında bulunuyor.
MYANMAR
Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 320 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 471'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Myanmar'da hastalığa yakalanan 1445 kişi iyileşti.
Diğer yandan hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil olmak üzere tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etti.

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Bunun üzerine 4 özel gazete, çarşamba gününden itibaren basımı durduracaklarını ilan etti.
FİLİPİNLER 
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1635 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 291 bin 789'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 49'a yükseldi.
Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 230 bin 643'e ulaştı.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede acil durum fonlarını daha etkin kullanmak ve düzeni korumak amacıyla olağanüstü hali bir yıl daha uzattığını duyurdu.
TAYLAND 
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bugüne dek 3 bin 511 vakanın kaydedildiği ülkede virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 342 kişi iyileşti, 110 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.
SİNGAPUR
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1’i yurt dışı irtibatlı 21 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.
Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 627'ye yükseldi.
Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 241 kişi de iyileşti.
 BANGLADEŞ
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1557 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 352 bin 178'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 7’ye yükseldi.
Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 260 bin 790 kişi iyileşti.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
PAKİSTAN
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 582 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 306 bin 886'ya ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 424'e çıktığı ifade edildi.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 293 bin 159 olarak kayıtlara geçti.
 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 15:47
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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