Asya'nın Siyasi Partileri, İstanbul Deklarasyonu'nda Ukrayna İçin Barış İstedi

Asya'da iktidar ve muhalefet partilerin şemsiyesi altında toplandığı ICAPP, İstanbul Deklarasyonu'nu yayınladı

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Genel Kurulu, Ukrayna'da süren çatışmalardan ötürü derin endişe duyulduğunu açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen ve bugün kapanış oturumunun yapıldığı ICAPP 11. Genel Kurulu'nda güvenlikten ekonomiye, iklim değişikliğinden çatışmalara kadar çok sayıda farklı konu ele alındı.

Çin, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Moğolistan, Endonezya, Özbekistan ve Filipinler'in de aralarında yer aldığı 33 Asya ülkesinden onlarca siyasi parti temsilcisi, bölgede ve dünyada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

Genel Kurul sonunda yayınlanan ve Pakistanlı senatör Mushahid Hussain Seyed tarafından okunan İstanbul Deklarasyonu'nda, Asya ülkelerinin her birinin diğerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermeyi kabul ettiği ve iç işlerine karışmamayı taahhüt ettiği ifade edildi.

Deklarasyonda ICAPP'ın barış ve ortak refah içerisinde bir "Asya toplumu inşa etme" yolunda tüm siyasi partilere açık bir forum haline geldiği belirtilerek, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'daki büyük siyasi gruplarla işbirliği yapma konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

- "Çatışmalar büyük bir risk"

"Asya Yüzyılı" tartışmaları sürerken, çatışmaların bölgesel ve küresel barışa karşı büyük bir risk oluşturduğuna dikkati çekilen deklarasyonda, anlaşmazlıkların diyalog ve uluslararası hukuk ekseninde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Şiddetin boyutu ne olursa olsun her türlüsüne karşı olunduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'da süren çatışmadan ötürü ciddi bir endişe içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Deklarasyonda, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na övgüde bulunuldu.

Son 3 yılda Covid-19 ve sonrasında yaşananların küresel krizlerin küresel bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğu ifade edilen deklarasyonda, ICAPP'ın bölgenin daha güvenli bir yer haline gelmesi için daha sıkı işbirliği yapması gerektiğine yer verildi.

Küreselleşmenin yüzlerce milyon insan için yeni fırsatlar yaratmak yerine zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkı büyüttüğüne işaret edilen açıklamada, iklim değişiminin meydana getirdiği çevresel felaketlere de vurgu yapıldı.

Deklarasyonda, ayrıca yeni kurulan ICAPP İş Konseyi'nin bölgesel entegrasyonun güçlenmesine önemli katkılarda bulunmasının beklendiği ifade edildi.