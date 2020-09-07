banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

ASSANGE, ABD'ye İade Davasında Hakim Karşısına Çıktı!

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında hâkim karşısına çıktı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:16
ASSANGE, ABD'ye İade Davasında Hakim Karşısına Çıktı!
banner337
banner351

 WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında hâkim karşısına çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıl yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 49 yaşındaki Assange'ın iadesine ilişkin dava, Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde başladı.

Duruşmaların ekim başına kadar devam etmesi ve kararın açıklanmasının da haftalar hatta aylar alması bekleniyor. Kaybeden tarafın temyize gitme hakkı bulunuyor. 

Öte yandan duruşma öncesi aralarında moda tasarımcısı Vivienne Westwood ve Assange'ın partneri Stella Moris'in de bulunduğu onlarca Assange destekçisi, mahkeme binası önünde toplandı.

Assange'ın babası John Shipton, burada oğlunun destekçilerine yaptığı konuşma öncesi ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğünü gösteren videonun ses kaydını dinletti.

175 YILA KADAR CEZA ALABİLİR 

banner341
ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor. 

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları İngiltere'ye iade talebini reddetme çağrısı yapıyor.

DAVA SÜRECİ

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkûm etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti. 

(AA/RU/HÖ)

banner360
Son Güncelleme: 07.09.2020 16:23
Anahtar Kelimeler:
Ekvador BüyükelçiliğiI LondraABDAssange
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavrov Güney Kıbrıs’a Gelmeden Önce Suriye’yi Ziyaret Etti
Lavrov Güney Kıbrıs’a Gelmeden Önce Suriye’yi Ziyaret Etti
Fransa: Ab Liderler Zirvesinin Ana Gündemi Doğu Akdeniz Olacak
Fransa: Ab Liderler Zirvesinin Ana Gündemi Doğu Akdeniz Olacak
Yunanistan'da Halkın Büyük Çoğunluğunun
Yunanistan'da Halkın Büyük Çoğunluğunun "türkiye İle Diyalog İstediği" Ortaya Çıktı
İngiltere'de Salgının Etkilerine Dayanamayan Mağazalar Kepenk Kapatıyor
İngiltere'de Salgının Etkilerine Dayanamayan Mağazalar Kepenk Kapatıyor
TRUMP, Paris Büyükelçisinin Rezidansında Beğendiği 3 Sanat Eserini Washington'a Götürmüş
TRUMP, Paris Büyükelçisinin Rezidansında Beğendiği 3 Sanat Eserini Washington'a Götürmüş
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 296 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 296 Bini Geçti
AB, Sırbistan Ve Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik Açma Kararından Endişeli
AB, Sırbistan Ve Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik Açma Kararından Endişeli
Dünyadan 1300 Işık Yılı Uzaklıkta 3 Yıldızlı Güneş Sistemi Keşfedildi
Dünyadan 1300 Işık Yılı Uzaklıkta 3 Yıldızlı Güneş Sistemi Keşfedildi
Avustralya'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu
Avustralya'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu
Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi
Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim