Aşı destekçisi AP Milletvekilinin evine molotoflu saldırı

Belçikalı Milletvekili Pascal Arimont, Belçika basınına yaptığı açıklamada, hafta sonunda evinin girişine molotofkokteyli atıldığını, yanıcı maddenin çocuklarının yatak odasındaki pencerenin altına isabet ettiğini söyledi.

AP milletvekili, evinin garaj kapısına "Yalancılık, şantaj, nefret kışkırtıcılığı, bölücülük. Bunların hesabını vereceksin." ifadelerinin yazıldığını aktardı.

Saldırının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik tutumuyla ilgili olduğunu dile getiren Arimont, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz krizden çıkış yolunun aşılar olduğunu düşünüyorum. Ben, virolog veya aşı uzmanı değilim ama aşıyı ve bilimi savunuyorum. Bilim insanları, bize aşı olmamızı söylüyorsa ben kimim ki buna inanmayayım. Bununla ilgili Facebook sayfamda bir yazı yazdım. Ertesi gün evime saldırı düzenlendi. Bence açık bir bağlantı var."

Arimont, evine daha önce de benzer bir saldırı yapıldığını belirterek "Bir sonrakinin ne olacağını merak ediyorum. Ben siyasetçiyim, zorlu tartışmalara alışığım. İnsanlar beni korkutmak veya susturmak için neler yapacak bilmiyorum. Eşim ve çocuklarım da bunun mağduru olabilir. Biz uyurken evimizi yakmaya çalıştılar. Polise şikâyette bulundum." ifadesini kullandı.

Polisin evde incelemeler yaptığı, Arimont ve ailesinin koruma altına alındığı bildirildi.

AP Başkanı David Sassoli, Arimont'a destek açıklaması yaparak "Bu tür bir nefreti asla hoş göremeyiz." dedi.

Daha önce de Belçika'nın Almanca konuşulan bölgesinin Başbakanı Oliver Paasch'ın evinin duvarına da benzer şekilde aşı karşıtı yazılar yazılmıştı.



