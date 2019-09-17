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Arjantin'de Sahile Vuran Katil Balinalardan 6'sı Kurtarıldı

Buenos Aires, 17 Eylül 19 : Arjantin\'de sahile vuran 7 katil balinadan 6\'sı kurtarıldı.

Arjantin'de Sahile Vuran Katil Balinalardan 6'sı Kurtarıldı

Buenos Aires, 17 Eylül 19 : Arjantin\'de sahile vuran 7 katil balinadan 6\'sı kurtarıldı.

17 Eylül 2019 Salı 07:17
Arjantin'de Sahile Vuran Katil Balinalardan 6'sı Kurtarıldı

Buenos Aires, 17 Eylül 19 : Arjantin'de sahile vuran 7 katil balinadan 6'sı kurtarıldı.

Mar Chiquita sahil kasabasında bir kişi, sahile vuran, orka olarak da adlandırılan katil balinaları fark edince yetkililere haber verdi.

Yardıma gelen belediye çalışanları, itfaiyeciler ve deniz biyologları, 7 katil balinadan 6'sını güvenli şekilde denize çekmeyi başardı. Balinalardan biri kurtarma çalışmaları esnasında telef oldu.

Yetkililer, katil balinaların neden kıyıya vurduğunu bilmediklerini ifade etti.

Mar Chiquita turizm yetkilisi FlaviaLagune, balinaların hasta gibi görünmediğini ancak telef olan balinaya otopsi yapılmasının planlandığını belirtti.

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KİRLİLİK KATİL BALİNALARIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Sonuçları geçen sene "Science" dergisinde yayımlanan bir çalışmada, PCB olarak da bilinen "Poliklorlubifenbil" isimli organik bileşenler nedeniyle özellikle İngiltere, Cebelitarık Boğazı, Brezilya, Japonya ve California civarındaki katil balinaların büyük tehdit altında olduğu bildirilmişti.

Çalışma kapsamında 351 katil balinayı inceleyen araştırmacılar, özellikle sanayi bölgelerinin açıklarında yaşayanların PCB'den yoğun şekilde etkilendiğini belirtmişti.

Çalışmada, PCB'lerin, dünyadaki katil balina nüfusunun yarısının gelecek 30 ila 50 yıl içinde yok olmasına neden olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Geçmişte çok büyük miktarlarda üretilen, plastik ve boyalardan, elektrikli ekipmanlara ve yalıtım maddelerine kadar pek çok alanda kullanılan bu kimyasal bileşenler, yıllar önce yasaklanmasına rağmen günümüzde hala okyanusa sızmış ve doğada geniş bir alana yayılmış bulunuyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Son Güncelleme: 17.09.2019 10:28
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