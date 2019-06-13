Arjantin'de manastırda para saklarken yakalanan devlet görevlisine 6 yıl hapis

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de eski Kamu İşleri Sekreteri Jose Lopez, çıkarıldığı mahkemece yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2003-2015 yılları arasında, Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten ve 2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerinde çeşitli dövizlerin olduğu para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, çıkarıldığı 1. Federal Sözlü Mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lopez'in eski eşi Maria Amalia Diaz da yasa dışı zenginleşme suçundan 2,5 yıl hapis cezası alırken, Lopez'e paraları manastırda saklaması için yardım etmekle suçlanan rahibe CeliaInesAparicio ise beraat etti.

Bu arada, dava çerçevesinde el konan yaklaşık 9 milyon dolar, başkent Buenos Aires'teki iki çocuk hastanesine bağışlanacak.

Arjantin'in eski devlet başkanları NestorKirchner ve eşi CristinaFernandez de Kirchner döneminde Planlama Bakanlığına bağlı olarak Kamu İşleri Sekreterliği görevini yürüten Lopez, 2016'da ülkenin Buenos Aires eyaletindeki bir manastırda içi para dolu torbaları saklarken yakalanmıştı.

Bu olay, ülkenin eski devlet başkanları Nestor ve CristinaKirchner tarafından yönetildiği ileri sürülen ve merkezinde Arjantin Planlama Bakanlığının olduğu yolsuzluk skandalının sembolü haline gelmişti.

Öte yandan, 2003-2015 yılları arasında Arjantin Planlama Bakanlığı görevini yürüten Julio de Vido, adının karıştığı yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2017 yılından bu yana önleyici gözaltı kararıyla tutuklu bulunurken, eski devlet başkanı CristinaKirchner ile eski bakan Julio de Vido'nun yanı sıra yüzlerce eski devlet görevlisi ve iş adamının "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında yargılanması devam ediyor.

RÜŞVET DEFTERLERİ

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "Rüşvet Defterleri" soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski devlet başkanları NestorKirchner ve eşi CristinaFernandez de Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.

Soruşturma kapsamında birçok iş insanı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, CristinaFernandez de Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

