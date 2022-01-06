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Araştırma: Kovid-19'u hafif geçirenlerin dahi organları zarar gördü

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.

06 Ocak 2022 Perşembe 09:15
Araştırma: Kovid-19'u hafif geçirenlerin dahi organları zarar gördü

Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

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Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.


 

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Son Güncelleme: 06.01.2022 10:43
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