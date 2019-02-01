Araştırma: Bir ay Facebook kullanma mutlu ol

Facebook kullanıcılarının bir ay boyunca hesaplarını dondurmaları halinde kendilerini daha mutlu hissettikleri belirlendi. Ayrıca bu kullanıcıların bir ayın sonunda Facebook’a dönüş yaptıklarında sosyal medyayı daha az kullandığını tespit edildi.

Stenford ve New York Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre Facebook’u bir ay boyunca kullanmayan kişiler hayatta daha fazla tatmin oluyor, kendilerini daha az stres altında ve depresyonda hissediyor.

27 Ocak’ta yayınlanan araştırma raporu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) 2 bin 844 Facebook kullanıcısının hesaplarını gönüllü olarak dondurması ile yapıldı. Deneysel araştırma ülkedeki 2018 ara seçimleri öncesinde gerçekleştirildi.

Araştırma katılımcıları bir ay sonunda Facebook’un yanı sıra diğer sosyal medya platformlarını da daha az kullandığı görüldü.

Araştırmanın ABD başkanlık seçimleri öncesinde yapılması nedeniyle uzmanlar, siyasi adaylar arasında politik tansiyonun arttığı bir dönemde ‘kızgın’ tartışmalardan kaçınmak isteyenlerin Facebook’u kullanmamaya daha yatkın olduklarını belirtti.

Ayrıca sosyal medya platformunun bir aydan daha fazla kullanılmadığında ise ne gibi sonuçlar doğacağının bilinmediği vurgulandı.

Bir ay boyunca Facebook kullanmayan kişiler bunun yerine arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirdiklerini belirtti.