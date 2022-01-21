AP dijital platformları güvenli hale getirmeye çalışıyor

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP), dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Hizmetler Yasası" teklifini görüştü.

AP milletvekilleri, dijital platformlara yeni katı kurallar getirecek yasanın AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 530 oyla kabul etti.

Yetki belgesine göre, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları açık biçimde tanımlanacak.

Platformların içerik denetimi iyileştirilecek

Platformlar, internet kullanıcıları için daha güvenli bir alana dönüştürülecek. Platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak ve bu algoritmalardan sorumlu tutulması sağlanacak.

İnternetteki yasa dışı ürünler, hizmetler ve içeriklere karşı önlemler ve bunların kaldırılma prosedürü açık biçimde tanımlanacak.

Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave yükümlülüklere tabi tutulacak.

E-ticaret kuralları güncellenecek

Çevrim içi platformların, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanmasına izin verilmeyecek.

Reşit olmayanlar internet ortamındaki ürün ve hizmet pazarlamalarından korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak.

AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.

Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.