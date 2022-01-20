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Antimikrobiyal direnç nedeniyle her gün 3 bin 500 insan hayatını kaybediyor

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre, antimikrobiyal direnç nedeniyle dünya çapında her gün yaklaşık 3 bin 500 insan hayatını kaybediyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 08:30
Antimikrobiyal direnç nedeniyle her gün 3 bin 500 insan hayatını kaybediyor

Sağlık uzmanları, antimikrobiyal direncin (AMR) insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Sadece 2019 yılında 1,2 milyondan fazla insan antibiyotik dirençli bakterilerin doğrudan bir sonucu olarak yaşamını yitirdi. 

Lancet dergisinin 200'den fazla ülke ve bölgede yapılan araştırmasına göre, AMR, Aids veya sıtmadan daha fazla ölüme yol açtı. Önceden atlatılabilir enfeksiyonlar, tedaviye dirençli hale gelen bakteriler nedeniyle yüzbinlerce cana mal oldu.

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Harekete geçme çağrısı

Araştırmanın yazarlarından Prof. Chris Murray, "Bu yeni veriler, dünya çapındaki antimikrobiyal direncin gerçek ölçeğini ortaya koyuyor ve tehditle mücadele etmek için şimdi harekete geçmemiz gerektiğinin açık bir işareti." ifadesini kullandı.

Murray, "Antimikrobiyal dirence karşı yarışta önde olmak istiyorsak, rotayı düzeltmek ve yenilikleri yönlendirmek için bu verilerden yararlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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