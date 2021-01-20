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Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi

Bulgaristan’da COVID-19’a yakalanan bir annenin yeni doğan bebeğinin, anne rahmindeyken koronavirüse karşı antikor geliştirdiği ortaya çıktı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:25
Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi
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Ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin COVID-19‘a karşı antikor geliştirdiğini keşfetti.

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Hamileyken COVID-19 geçirdi

Anne Brandiyiska, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını söyleyen Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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