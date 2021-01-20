Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi

Ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.
Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin COVID-19‘a karşı antikor geliştirdiğini keşfetti.Hamileyken COVID-19 geçirdi
Anne Brandiyiska, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını söyleyen Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.