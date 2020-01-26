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Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA’in eski ünlü basketbolcusu, Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın Clifornia’da helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA’in eski ünlü basketbolcusu, Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın Clifornia’da helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26 Ocak 2020 Pazar 21:30
Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Helikoperin Bryant’a ait olduğu kaydedildi.

Kazanın Los Angeles’ın 65 km kuzeybatısında Calabasas’ta gerçekleştiği açıklandı.

ABD basının haberine göre kaza Pazar sabah saatlerinde gerçekleşti.

Kazada Kobe Bryant’la birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Basketbol oyunculuğu döneminde birçok ödül kazanan Bryant Los Angeles'ta 20 sezon boyunca oynamıştı.

Bryant, Los Angeles'ta 5 NBA şampiyonluğu yaşamış 18 kez All-Star kadrosuna seçilmişti.

Lakers, takım tarihinde ilk defa Bryant için 8 ve 24 sırt numaralı formaları emekliye ayırmıştı.

2016 yılının nisan ayında profesyonel basketbol yaşamıına son veren Kobe Bryant 41 yaşındaydı ve 4 çocuğu vardı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 00:50
Anahtar Kelimeler:
Kobe BryantOldu
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