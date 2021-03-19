Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi

MADALYALARIN ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİĞİ TÖRENDE BAŞBAKAN MERKEL DE HAZIR BULUNDU

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ödül töreninde yaptığı konuşmada İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın sözüne atıfta bulunarak "Gelecek, mümkünü görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir" dedi. "Sizi hiç tanımamış olsa da Oscar Wilde bu cümleyi kurduğunda sizi düşünmüş olmalı" diyen Steinmeier "Çin'in Wuhan kentindeki virüs salgınından bir pandemi oluşacağını erkenden görmekle kalmadınız. İleri görüşlülüğünüzü, bilgi ve keşif ruhu ile birleştirerek on yıllardır sürdürdüğünüz araştırmanın deneysel yönünün bir aşıya dönüşebileceğini gördünüz" diye konuştu.

"Henüz Avrupa'ya ulaşmadan virüsün önünü kesecek ve hayat kurtaracak bir aşı geliştirmek için Işık Hızı adlı projeyi hayata geçirdiniz" diyen Steinmeier "Hepimiz enfeksiyona karşı bu korumayı ne kadar acil bir biçimde beklediğimizi bu günlerde hissediyoruz. Yol açıcı keşfiniz insan hayatı kurtarıyor, yaşamları kurtarıyor, toplumsal, ekonomik, kültürel olarak hayatta kalmamızı güvence altına alıyor. Aşılanan her bir insanla gündelik hayata, özlemini çektiğimiz yaşama, sevdiğimiz insanlara geri dönme yönünde küçük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuna eminim ki bu şatoda benzeri ölçüde yaşamsal öneme sahip bilimsel bir eylem nadiren takdir edilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Steinmeier "Her zaman tereddütte kalmak için gerekçeler bulunabilir. Ama siz eyleme geçtiniz; tutkuyla, bilimsel hırsla ve fedakarlıkla. Sadece bir şey yapmakla kalmadınız. Belirleyici olanı yaptınız" ifadelerini kullandı.

"AŞININ MİLLİYETİ YOKTUR, BU İNSANLIĞA HİZMET"

Türeci ve Şahin'in tüm dünyada "bilim kahramanları ve hatta dünyanın kurtarıcıları" olarak övüldüğüne dikkat çeken Steinmeier "Birçokları başarınızı devşirmek istedi, keşfinizi bir milliyete mal etmek istedi. Ancak bir aşının milliyeti yoktur. Ne Almandır ne de Türktür, Amerikalı da değildir" diye konuştu. Aşının bir insanlık başarısı olduğunu vurgulayan Steinmeier Türeci ve Şahin'in "tüm dünyadaki insanlar için bir örnek" teşkil ettiğini söyledi. Steinmeier "Başarınız, geliştirdiğiniz aşı insanlığa hizmettir. O yüzden bugün buradayız" diye konuştu.

“11 AYDA AŞIYI GELİŞTİRMEYİ BAŞARDIK”

Özlem Türeci, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, bu nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile büyük onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi.

Kovid-19’a karşı aşının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti." dedi.

11 ayda bir aşıyı geliştirmeyi başardıklarını anlatan Türeci, sadece hastalığa karşı değil, enfeksiyona karşı da koruyan Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini, bu yönde emarelerin olduğunu belirtti.

Türeci, bu dönemde uluslararası çabayla çok şey başarıldığını vurgulayarak, salgının resmi olarak açıklanmasından sadece 12 ay sonra birçok aşının geliştirildiğini ve aşı kampanyaların başlatıldığını kaydetti.

Son haftalarda ve aylarda dünyanın birçok yerinden aşı olan ve yakınlarıyla ilgili endişe duymayacak insanlardan mektup ve resimler aldıklarını söyleyen Türeci, “Bu mesajları okuduğumda, karanlık aydınlanıyor diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti.

“AŞIMIZ VİRÜSÜN YENİ TÜRÜNE KRŞI ETKİLİ”

Zor bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Şahin, "Yolun 3’te 2'sini yürüdük. Son bölüm, önümüzdeki 6 ay bizden çok şey talep edecek. Kontrol edilmesi daha zor olan bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın bizim moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birlikte yaparsak başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Şahin, aşı isteyen herkese yaz sonunda bir aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.