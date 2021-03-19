banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi

19 Mart 2021 Cuma 20:00
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
banner337

MADALYALARIN ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİĞİ TÖRENDE BAŞBAKAN MERKEL DE HAZIR BULUNDU

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ödül töreninde yaptığı konuşmada İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın sözüne atıfta bulunarak "Gelecek, mümkünü görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir" dedi. "Sizi hiç tanımamış olsa da Oscar Wilde bu cümleyi kurduğunda sizi düşünmüş olmalı" diyen Steinmeier "Çin'in Wuhan kentindeki virüs salgınından bir pandemi oluşacağını erkenden görmekle kalmadınız. İleri görüşlülüğünüzü, bilgi ve keşif ruhu ile birleştirerek on yıllardır sürdürdüğünüz araştırmanın deneysel yönünün bir aşıya dönüşebileceğini gördünüz" diye konuştu.

"Henüz Avrupa'ya ulaşmadan virüsün önünü kesecek ve hayat kurtaracak bir aşı geliştirmek için Işık Hızı adlı projeyi hayata geçirdiniz" diyen Steinmeier "Hepimiz enfeksiyona karşı bu korumayı ne kadar acil bir biçimde beklediğimizi bu günlerde hissediyoruz. Yol açıcı keşfiniz insan hayatı kurtarıyor, yaşamları kurtarıyor, toplumsal, ekonomik, kültürel olarak hayatta kalmamızı güvence altına alıyor. Aşılanan her bir insanla gündelik hayata, özlemini çektiğimiz yaşama, sevdiğimiz insanlara geri dönme yönünde küçük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuna eminim ki bu şatoda benzeri ölçüde yaşamsal öneme sahip bilimsel bir eylem nadiren takdir edilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Steinmeier "Her zaman tereddütte kalmak için gerekçeler bulunabilir. Ama siz eyleme geçtiniz; tutkuyla, bilimsel hırsla ve fedakarlıkla. Sadece bir şey yapmakla kalmadınız. Belirleyici olanı yaptınız" ifadelerini kullandı.

"AŞININ MİLLİYETİ YOKTUR, BU İNSANLIĞA HİZMET"

Türeci ve Şahin'in tüm dünyada "bilim kahramanları ve hatta dünyanın kurtarıcıları" olarak övüldüğüne dikkat çeken Steinmeier "Birçokları başarınızı devşirmek istedi, keşfinizi bir milliyete mal etmek istedi. Ancak bir aşının milliyeti yoktur. Ne Almandır ne de Türktür, Amerikalı da değildir" diye konuştu. Aşının bir insanlık başarısı olduğunu vurgulayan Steinmeier Türeci ve Şahin'in "tüm dünyadaki insanlar için bir örnek" teşkil ettiğini söyledi. Steinmeier "Başarınız, geliştirdiğiniz aşı insanlığa hizmettir. O yüzden bugün buradayız" diye konuştu.

“11 AYDA AŞIYI GELİŞTİRMEYİ BAŞARDIK”

Özlem Türeci, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, bu nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile büyük onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi.

banner341

Kovid-19’a karşı aşının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti." dedi.

11 ayda bir aşıyı geliştirmeyi başardıklarını anlatan Türeci, sadece hastalığa karşı değil, enfeksiyona karşı da koruyan Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini, bu yönde emarelerin olduğunu belirtti.

Türeci, bu dönemde uluslararası çabayla çok şey başarıldığını vurgulayarak, salgının resmi olarak açıklanmasından sadece 12 ay sonra birçok aşının geliştirildiğini ve aşı kampanyaların başlatıldığını kaydetti.

Son haftalarda ve aylarda dünyanın birçok yerinden aşı olan ve yakınlarıyla ilgili endişe duymayacak insanlardan mektup ve resimler aldıklarını söyleyen Türeci, “Bu mesajları okuduğumda, karanlık aydınlanıyor diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti.

“AŞIMIZ VİRÜSÜN YENİ TÜRÜNE KRŞI ETKİLİ”

Zor bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Şahin, "Yolun 3’te 2'sini yürüdük. Son bölüm, önümüzdeki 6 ay bizden çok şey talep edecek. Kontrol edilmesi daha zor olan bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın bizim moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birlikte yaparsak başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Şahin, aşı isteyen herkese yaz sonunda bir aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 19.03.2021 21:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
UAÖ: Çin, Ülkeden ayrılmış Uygur Türklerinin çocuklarını yetimhanelere gönderiyor
UAÖ: Çin, Ülkeden ayrılmış Uygur Türklerinin çocuklarını yetimhanelere gönderiyor
Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"
Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"
Paris'te 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
Paris'te 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
AB, İngiltere'yi dava etti
AB, İngiltere'yi dava etti
Astrazeneca aşısı uygulanan hemşire komaya girdi ve yaşamını yitirdi
Astrazeneca aşısı uygulanan hemşire komaya girdi ve yaşamını yitirdi
Avrupa'da vakalar yeniden arttı
Avrupa'da vakalar yeniden arttı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim